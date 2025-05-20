Штормовой сигнал: Ростов-на-Дону на грани подтопления

1:43 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону надвигается настоящий водный шторм. Из-за надвигающихся ливней и шквалистого ветра городские власти были вынуждены ввести режим повышенной готовности для всех экстренных и коммунальных служб.

Фото: Mos.ru by Юрий Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дождь в Москве

Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение было принято в связи с резким ухудшением погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных дождях, ливнях и ветре, скорость которого может достигать 20-25 метров в секунду. Этот режим будет действовать с момента объявления и до 12:00 22 мая, охватывая, таким образом, ближайшие двое суток.

Особую тревогу вызывает прогноз пресс-службы городской администрации. Согласно предоставленным данным, до конца 20 мая и в течение всего следующего дня в устье реки Дон ожидается мощный ветровой нагон воды. Это грозит серьезными последствиями: к утру 21 мая уровень воды может превысить неблагоприятные отметки сразу в двух ключевых точках региона. В частности, в Азову вода поднимется на 40-60 см, а в самом Ростове-на-Дону — на 10-30 см.

Напомним, что ранее метеорологи уже объявили штормовое предупреждение на 20 и 21 мая для всей Ростовской области. Тогда жителей региона предупредили о грядущих сильных дождях, ливнях и шквалистом ветре. Теперь горожанам остается лишь запастись терпением и внимательно следить за сообщениями экстренных служб.

Уточнения

Росто́в-на-Дону́ — город на юго-западе России, административный центр Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы (2008).

