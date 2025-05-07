Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне ждут мира: вот сколько граждан хотят переговоров по Украине
Ядовитая вода и холера: как перед 9 Мая россиян запугивают фейками в сети
Зачем опрыскивать капусту молоком: секреты эффективного ухода
Богатый нефтью регион может отделиться от Канады уже в 2026 году
Никогда не гладьте кошку в эти моменты — иначе она запомнит это надолго
Стерилизация за $30: Индонезийский губернатор нашел спорный способ борьбы с бедностью
Алкотестер показал алкоголь, но водитель остался с правами — как это возможно
5 витаминов для здоровья кожи и волос — что должно быть в твоем рационе
Забудьте про обычные удлинители: вот что нужно покупать в 2025 году

Нейросеть подготовила представление к 80-летию Победы: вот где его можно увидеть

0:42
Россия

В Волгограде пройдет патриотическое представление "Свет Великой Победы", визуальные образы для которого впервые созданы с использованием нейросети.

Мамаев курган, Волгоград, на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда
Фото: commons.wikimedia.org by Fatih Renkligil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мамаев курган, Волгоград, на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда

Kandinsky от Сбера сгенерировала фото, отражающие связь времен — прошлого, настоящего и будущего.

На мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" будут играть рассказы о переломных сражениях и городах-героях Великой Отечественной войны под военную музыку.

Kandinsky смог сгенерировать новые визуальные образы и осмыслить исторический контекст, чтобы передать эмоциональную силу подвига русского народа, пишет Газета. Ru.

Уточнения

Мама́ев курга́н — возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Садоводство, цветоводство
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче Аудио 
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Авто
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать Аудио 
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями
Садоводство, цветоводство
Весной под корень и по листу: виноград отблагодарит спелыми гроздьями Аудио 
Популярное
Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам

Mazda и Toyota переиграли рынок: один завод в США стал щитом от новых пошлин. Рассказываем, как им удалось просчитать ситуацию на годы вперёд.

Toyota и Mazda сыграли на опережение: ответ всем пошлинам
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Новые банкноты евро на подходе: вот как они будут выглядеть и что изменится
Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Отращиваем ресницы без наращивания: 10 проверенных способов, которые работают
Можжевельник — растение, которое не только украшает, но и защищает
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Микроволновка: этот бытовой прибор есть у всех, но знают все его возможности лишь единицы
Последние материалы
Новый государственный праздник готовятся ввести в России
Необычный вкус и эффектный вид: как приготовить двухцветную запеканку без заморочек
Политический апокалипсис: Евросоюз получил удар изнутри
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вместе на публике: романтика в Риме
Петунии теряют цвет: неожиданная ошибка в уходе и способы её исправить
Маска молодости из творога: простой рецепт для гладкой кожи – также отлично снимает зуд и раздражение
Беременная от Тимати модель рассказала о своём питании на Мальдивах
Модный напиток запретили пить подросткам: вот что скрывает Bubble Tea
Она не просто облизывает — она контролирует: поведение, которое маскируется под ласку
Семена, которые заставляют желудок работать, сахар — не скакать, а мозг — просыпаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.