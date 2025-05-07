Нейросеть подготовила представление к 80-летию Победы: вот где его можно увидеть

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В Волгограде пройдет патриотическое представление "Свет Великой Победы", визуальные образы для которого впервые созданы с использованием нейросети.

Фото: commons.wikimedia.org by Fatih Renkligil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мамаев курган, Волгоград, на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда

Kandinsky от Сбера сгенерировала фото, отражающие связь времен — прошлого, настоящего и будущего.

На мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" будут играть рассказы о переломных сражениях и городах-героях Великой Отечественной войны под военную музыку.

Kandinsky смог сгенерировать новые визуальные образы и осмыслить исторический контекст, чтобы передать эмоциональную силу подвига русского народа, пишет Газета. Ru.

Уточнения

Мама́ев курга́н — возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года.



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