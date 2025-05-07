Нейросеть подготовила представление к 80-летию Победы: вот где его можно увидеть

В Волгограде пройдет патриотическое представление "Свет Великой Победы", визуальные образы для которого впервые созданы с использованием нейросети.
Kandinsky от Сбера сгенерировала фото, отражающие связь времен — прошлого, настоящего и будущего.
На мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" будут играть рассказы о переломных сражениях и городах-героях Великой Отечественной войны под военную музыку.
Kandinsky смог сгенерировать новые визуальные образы и осмыслить исторический контекст, чтобы передать эмоциональную силу подвига русского народа, пишет Газета. Ru.
Мама́ев курга́н — возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года.
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