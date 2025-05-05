Ещё 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, уничтожили

0:43 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил еще о 10 уничтоженных украинских беспилотниках, которые летели на столицу.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

Атака отражена, написал глава города в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее Собянин рассказал, что силы ПВО отразили атаку шести БПЛА, летевших на Москву. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе.

Ранее над Россией уничтожили 26 украинских дронов.

Росавиация ранее сообщила, что временные ограничения были введены на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Уточнения

Серге́й Семёнович Собя́нин (род. 21 июня 1958, Няксимволь, Берёзовский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и политический деятель.



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