Когда в Москву вернётся тепло? Прогноз на новую неделю

В столицу вернётся тепло уже на этой неделе. Прогноз сделали в Гидрометцентре.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Капли на лобовом стекле

Погода в Москве начнёт меняться уже на этой неделе.

В первой половине недели температура воздуха днём будет колебаться в пределах от +9 до +12 градусов. Будет пасмурно, могут пойти дожди.

Небольшие осадки прогнозируются и во второй половине недели, однако столбики термометров постепенно поднимутся.

15 мая в Москве обещают уже +13…+18 градусов. В пятницу и выходные дни температура воздуха составит +14…+19 градусов Цельсия, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» (ФГБУ «Гидрометцентр России») — федеральное государственное бюджетное учреждение метеорологической службы Российской Федерации — России.



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