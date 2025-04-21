Москвичи, рано радоваться! Зима снова может постучаться в столицу

1:13 Your browser does not support the audio element. Россия Центр Москва

Москвичей ждёт холодный конец апреля. Синоптики рассказали про резкое изменение погодных условий в ближайшие дни. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в столице могут пойти сильные ливни и даже снег.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Зимняя Москва

Уже со вторника, 22 апреля, погода начнёт ухудшаться — пройдут дожди, возможны кратковременные ливни и грозы. По данным Гидрометцентра, воздух все равно прогреется до +22.+24 градусов.

Тишковец отметил, что тепло ожидается и в среду, 23 апреля — столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов. К четвергу столичный регион накроет холодный фронт.

24 апреля синоптики прогнозируют +17…+19 градусов днём, а уже к выходным температура днём опустится до +5…+10 градусов, а ночью может похолодать до 0 градусов, может пойти мокрый снег. В области могут быть заморозки до -1 градуса, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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