Тайное свечение Ключевской сопки: вот какую угрозу несет проснувшийся вулкан

0:46 Your browser does not support the audio element. Россия

На Камчатке проснулся вулкан Ключевская сопка. На его кратере ночью было зафиксировано свечение.

Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вулкан Безымянный на Камчатке

Для авиации даже установили желтый цветовой код опасности. На склонах Ключевского, считающегося самым высоким из действующих вулканов в Евразии, есть 80 побочных кратеров. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тысячи человек, пишет KP. RU.

Кстати, возраст Ключевской сопки приблизительно 7000 лет, а его высота варьирует от 4688 до 4750 метров и выше над уровнем моря.

Уточнения

Ключевска́я Со́пка или Ключевской — действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Самый высокий активный вулкан в Евразии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.