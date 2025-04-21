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Тайное свечение Ключевской сопки: вот какую угрозу несет проснувшийся вулкан

0:46
Россия

На Камчатке проснулся вулкан Ключевская сопка. На его кратере ночью было зафиксировано свечение.

Вулкан Безымянный на Камчатке
Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вулкан Безымянный на Камчатке

Для авиации даже установили желтый цветовой код опасности. На склонах Ключевского, считающегося самым высоким из действующих вулканов в Евразии, есть 80 побочных кратеров. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тысячи человек, пишет KP. RU.

Кстати, возраст Ключевской сопки приблизительно 7000 лет, а его высота варьирует от 4688 до 4750 метров и выше над уровнем моря.

Уточнения

Ключевска́я Со́пка или Ключевской — действующий стратовулкан на востоке полуострова Камчатка. Самый высокий активный вулкан в Евразии. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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