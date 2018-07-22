Пилоты Су-27 ушли от "противника" над Балтийским морем

У морской авиации Балтийского флота прошли учения над Балтикой. В небо поднялись Су-27, пилоты отработали навыки ухода от противника и стрельбы, отмечает "Звезда".
Вместе со штурманом эскадрильи Алексеем Емашкиным в небо поднялась видеокамера. На кадрах, что были сняты во время учений, видно, пилоты выполнили фигуры пилотажа, отрываясь от противника, который по сценарию преследовал российские машины.
Комментируя учения, штурман пояснил, что главное в ближнем бою не терять цель, иначе победить нельзя.
Кроме того, мастера отработали навык стрельбы по воздушной мишени. Емашкин подчеркнул: после выстрела возможность увернуться от попадания врага становится минимальной.
Напомним, многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27 один из основных самолетов ВВС России, он предназначен для того, чтобы завоевать превосходство в воздухе.
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