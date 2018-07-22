Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Пилоты Су-27 ушли от "противника" над Балтийским морем

Россия

У морской авиации Балтийского флота прошли учения над Балтикой. В небо поднялись Су-27, пилоты отработали навыки ухода от противника и стрельбы, отмечает "Звезда".

Пилоты Су-27 ушли от "противника" над Балтийским морем. 389880.jpeg
Фото: википедия

Вместе со штурманом эскадрильи Алексеем Емашкиным в небо поднялась видеокамера. На кадрах, что были сняты во время учений, видно, пилоты выполнили фигуры пилотажа, отрываясь от противника, который по сценарию преследовал российские машины.

Комментируя учения, штурман пояснил, что главное в ближнем бою не терять цель, иначе победить нельзя.

Кроме того, мастера отработали навык стрельбы по воздушной мишени. Емашкин подчеркнул: после выстрела возможность увернуться от попадания врага становится минимальной.

Напомним, многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-27 один из основных самолетов ВВС России, он предназначен для того, чтобы завоевать превосходство в воздухе.

Читайте также:

В Пентагоне заявили о "небезопасности" перехвата Су-27

Как стать первым в последний день Рака Как стать первым в последний день Рака

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы су-27 учения ввс россии
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Как стать первым в последний день Рака
Изобретения
Брюсу Уиллису не придется спасать планету
Как отдохнуть
Энергия запаха правит миром
Читательский топ
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Новости Все >
Пилоты Су-27 ушли от "противника" над Балтийским морем
Больше ясности: Израиль вывез из Сирии "Белые каски"
SANA: коалиция атаковала Сирию, есть жертвы
Мяч, подаренный Путиным Трампу, проверят
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины

Данный законопроект послужит ответом на украинские санкции и поддержит бюджет Российской Федерации.

Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Происшествия
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Мир
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
Экспертное мнение
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму

Повторный референдум с международными наблюдателями можно провести не только в Донбассе, но и в Крыму, считает крымский политолог Владимир Джералла.

Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Политика
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Украина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Власть
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон

Законопроект о пенсионной реформе "в основе" одобрен. Единороссов в Госдуме три четверти, результат был предсказуем. Не помогла и угроза проклятия потомков.

Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Происшествия
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Экономика
Денег нет, держитесь там: Минтруд приговорил работающих пенсионеров
Политика
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Соломон Соловьев Как стать первым в последний день Рака Соломон Соловьев Василий Амирджанов Брюсу Уиллису не придется спасать планету Василий Амирджанов Марк Глухов Планшеты рулят и атакуют ноутбуки Марк Глухов
Комментарии
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Брюсу Уиллису не придется спасать планету
Брюсу Уиллису не придется спасать планету
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Брюсу Уиллису не придется спасать планету
В РЖД возмущены: иностранные фанаты ЧМ-2018 разворовали поезда
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Трамп опубликовал видео с "присягающей России" Клинтон
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Мяч, подаренный Путиным Трампу, проверят
Трамп опубликовал видео с "присягающей России" Клинтон
Мяч, подаренный Путиным Трампу, проверят
Сталинград стал заложником противоречий
Мяч, подаренный Путиным Трампу, проверят
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Британцы назвали советских солдат "пожирателями" скакунов
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России

О новом мировом порядке пока не говорят. Но о том, что новой Европе нужна новая система безопасности, речь идет уже давно. Теперь она начинает складываться. Насколько все-таки реальна и безопасна эта система? А точнее, сразу две системы? Об этом "Правде.Ру" рассказал директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался