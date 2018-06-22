"Выбросят, как чемодан без ручки": Жириновский считает, что Украина скоро присоединится к России

По мнению политика, Европа скоро перестанет помогать Украине, и страна снова обратиться за помощью к РФ. Об этом Жириновский написал в своем телеграм-канале.
В своем тексте политик назвал Украину "провалившимся государством", которое живет только за счет финансовой помощи Европы. Раз от раза незалежная требует все больше и больше вливаний в себя, а особых результатов от этих инвестиций нет.
Европейцам скоро просто надоест все время "вытаскивать" государство из проблем, и они перестанут ему помогать. Тогда Украина попросит помощи у своего "брата".
"Европейцам уже надоедает терпеть Киев, от которого одни проблемы, и рано или поздно (Европа) бросит этот чемодан без ручки. Тогда большая часть этой территории по примеру Крыма вернётся в Россию", - цитирует Жириновского "Life.ru".
Лидер ЛДПР подчеркнул, что ни он, ни представители его партии не признают госпереворот, который произошел в 2014 году. Владимир Янукович - это последний законный президент страны для представителей ЛДПР, поэтому любые действия, которые совершает нынешняя украинская власть, они считают нелегитимными.
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