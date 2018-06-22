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Источник Правда.Ру

Власть готовится хоронить россиян, которые не доживут до пенсии

Россия

С предложением покрыть за счет государства расходы на похороны граждан, которые не доживут до пенсии, выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. 

"Основываясь на предпочтениях избирателей, я подготовил предложение в части того, чтобы рассмотреть возможность либо оплату захоронения за счет государства, либо распределение накопительной части пенсии между наследниками", - приводит его слова Национальная служба новостей. 

Государство может выделить на эти цели 5 тысяч рублей. Депутат считает, что эта сумма слишком мала, и на нее нельзя осуществить полноценный ритуал. Петров настаивает на увеличении выплаты на похороны, однако понимает, что границы здесь также должны быть. Чтобы не допустить злоупотребления в выделении средств, политик предлагает установить максимальную сумму выплаты. 

"Например, не более 50 тысяч рублей, с возможностью установления повышающего коэффициента субъектами РФ за счет собственных средств", - цитирует агентство Владимира Петрова. Также депутат выступает против сокращений сотрудников, которым до пенсии остается 5-10 лет. Обращение на эту тему он направил премьер-министру РФ. 

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Темы Россия общество политика похороны пенсионный возраст похороны за счет государства
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