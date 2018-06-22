Доказано: химатака в Сирии была инсценировкой

Зарин специально добавили в пробы. Такое заявление прозвучало от начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. По его словам, провокаторы хотела обвинить руководство Сирии в атаке, которая была совершена год назад на Хан-Шейхун.
Отметим, что в некоторых пробах был обнаружен продукт, образующийся после разложения отравляющего вещества. Это объясняется тем, что в помещении осуществлялась дегазация водой пострадавших в инциденте.
Доказывает, что атаки не было, и воронка. Кириллов пояснил, что, судя по размерам, она могла образоваться лишь от маломощного взрывного устройства. Кроме того, эксперт напомнил, что еще до подведения итогов "расследования" от нее избавились, залив цементом.
Акцентировал внимание представитель ведомства и на видеозаписях тех событий: на людях нет спецзащиты. Если бы зарин был в воронке, то все они были бы мгновенно поражены.
Напомним, что инцидент в Хан-Шейхуне случился в начале апреля 2017 года. Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад, в котором подтверждался факт применения опасного вещества. После этого миссия ООН-ОЗХО принялась искать виновных, итог — ответственна сирийская сторона.
Дамаск опроверг это утверждение, заявив, что все опасные вещества увезли из страны, и это проконтролировала ОЗХО.
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