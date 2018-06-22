Не опять, а снова: США просят проверить сборную России на допинг

Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт обратился к ФИФА с просьбой проверить российских футболистов на допинг. Об этом сообщает The Telegraph.

Фото: ru.fifa.com

Похоже, победы сборной России на Мундиале не могут никого оставить равнодушными. В том числе и антидопинговый комитет США. И, хотя команда Штатов на ЧМ не прошла, они пристально следят за ходом соревнований. И такой расклад, похоже, не устраивает.

Тайгарт предполагает, что Россия вновь могла нарушить антидопинговые правила.

"Сборная России должна быть агрессивно проверена на допинг, чтобы защитить доверие общественности к честности чемпионата мира", - заявил он.

Результаты сборной страны, принимающей ЧМ, кажутся слишком фантастическими, поэтому Тайгарт настаивает на проведении дополнительных тестов.

Издание The Telegraph обратилось в ФИФА с просьбой показать допинг-тесты российских спортсменов. Но комитет не пошел навстречу британским журналистам и попросил во время проведения Мундиаля отнестись с понимаем к такому решению.

Ранее "Правда.Ру" писала, 70-ю строчку в списке Международной федерации футбола заняла сборная России по футболу перед ЧМ. Команду признали худшей, так как остальные сборные находились выше в рейтинге. Однако это не помешало россиянам с разгромным счетом победить Саудовскую Аравию, а затем и Египет.