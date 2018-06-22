"Оспорим матч!": Египет хочет отнять у России победу 3:1

Египетская футбольная ассоциация обратиться с жалобой по поводу судейства на матче с Россией в Международную федерацию футбола. Представители ЕФА не довольны тем, что арбитры не воспользовались видеоповтором и не назначили пенальти.
Как заявил Хани Або Рида, глава ЕФА, судьи пропустили падение египетского футболиста Марвана Мохсена в штрафной зоне. Если бы они пересмотрели записи системы видеопомощи, то сборная России не избежала бы пенальти в свои ворота.
По мнению главы ЕФА, автогол полузащитника Ахмеда Фатхи также является следствием нарушения правил.
Ранее "Правда.Ру" писала, 19 июня cборная России во втором матче группового этапа ЧМ-2018 победила Египет со счётом 3:1.
В данном случае россиянам помог первый автогол от египтян, позже отличились Денис Черышев и Артём Дзюба.
Египетская команда ответила голом, который забил Мохаммед Салах. Благодаря этой победе Россия впервые в истории почти вышла из группы на чемпионате мира.
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