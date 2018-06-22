"Зато был ЧМ-2018!": россиян предупредили об экономии на еде

Расходы на продукты граждане уменьшат из-за повышения НДС и увеличения цен на продукты. Такое мнение выразили представители "Русагро", крупнейшей компании-производителя мяса в России.
Все это отразится на реальных доходах россиян и их покупательской способности. Несмотря на то, что потребители начинают экономить деньги на продуктах далеко не сразу, а наоборот в последнюю очередь, сотрудники "Русагро" не исключают возможности, что спрос, например, на мясо уменьшится. Увеличение НДС может также сказаться на деловой активности граждан и привести к снижению уровня ВВП.
Ранее "Правда.Ру" писала, Правительство Дмитрия Медведева внесло в Думу законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Это скажется на повышении цен на транспортные услуги, продукты питания, товары повседневного спроса и т. д.
После повышения НДС до 20 процентов бизнес в некоторых отраслях начнет экономить на фонде заработной платы, считают эксперты. Правительство предлагает механизмы компенсации роста налогового бремени, но они расплывчаты и говорят о том, что реформа не проработана.
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