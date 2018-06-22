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Источник Правда.Ру

Роструд разрешил гражданам России уходить с работы в жару

Россия

Рабочий день должны сокращать в соответствии с санитарными нормами, пояснили в Роструде. Также необходимо, чтобы в жаркую погоду работникам обеспечили все необходимые условия. 

Роструд разрешил гражданам России уходить с работы в жару. 388491.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Обязательно поддерживать в помещении температурный режим. Сделать это можно при помощи кондиционирования. В офисе всегда должна быть питьевая вода в нужном количестве и аптечки. 

В жаркие дни необходимо предусмотреть для сотрудников перерывы, а также места для отдыха. 

"Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда", - цитирует ведомство "РИА Новости". 

Рассказали в Роструде, в каком случае рабочий день можно сократить. Если температура воздуха 28,5 градусов, то сотрудники должны уходить на час раньше. Если на улице уже 29 градусов, то работников нужно отпустить за два часа до окончания рабочего дня. На 4 часа раньше покинуть рабочее место можно, если температура поднялась до 30, 5 градусов. 

Для тех, у кого работа связана с физическими нагрузками, этот порог меньше. Короткий рабочий день для таких сотрудников должны организовать, если на улице от 26,5 до 27,5 градуса.

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Темы Россия работа Роструд работник сотрудник рабочий день жаркая погода короткий рабочий день
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