Зампред "Газпрома": призывы списать долги Чечни подрывают работу компании

22 января зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев сообщил журналистам, что списания 9,4 миллиарда рублей долга с жителей Чеченской Республики приведет к существенному снижению платежной дисциплины по всему Северному Кавказу.

"Сейчас мы проводим большую работу по повышению платежной дисциплины. Проводим инвентаризацию абонентских баз, внедряем автоматизированные системы учета, чтобы исключить различные проявления человеческого фактора, взаимодействуем с правоохранительными органами для выявления фактов незаконного потребления газа, и пресекаем другие нарушения законодательства", - рассказал Голубев.

Валерий Голубев подчеркнул, что в случае списания долгов за газ жителей Чечни, вся эта работа сойдет на нет.

"Годы кропотливой работы могут быть потеряны. А дело далеко не в "социальной напряженности", как нам говорят. Дело в низком уровне платежной дисциплины и многочисленных нарушениях в эксплуатации газовой инфраструктуры. Эти ошибки могут привести к гибели людей. Поэтому мы считаем, что необходимо усилить поддержку действий группы "Газпром" в работе над ошибками", - пояснил Голубев.

Напомним, генеральная прокуратура РФ признала необоснованным иск Чеченской прокуратуры, в котором последняя потребовала списать все долги населения республики за газ. Представители Генпрокуратуры России сообщили, что по факту направления необоснованного иска в суд, будет проведена служебная проверка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о решении суда города Грозного списать долги за газ для населения Чечни. Представители "Газпрома" сообщили, что решение суда незаконно, и долг в размере 9,4 миллиарда рублей списан не будет. В это же время, регионы России возмутились инцидентом в Чечне.

Фото: Pravda.Ru

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