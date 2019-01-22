Россия отказалась от участия в форуме по Ближнему Востоку, организованном США

22 января в Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия не примет участие в форуме по Ближнему Востоку, который пройдет в Варшаве 13-14 февраля. Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что форум, организованный США, направлен на оправдывание политики сдерживания Ирана.

"Делегация Российской Федерации приняла решение не принимать участие в форуме, предварительно изучив материалы, которые поступили от организаторов. На повестке форума нет вопросов, которые бы затрагивали интересы России", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала мнение министра иностранных дел России Сергея Лаврова относительно дальнейшей судьбы Курильских островов.

Фото: Wikimedia Commons

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