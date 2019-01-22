Милонов предложил ввести запретить магам лечить россиян

22 января в Государственную думу РФ поступил законопроект от депутата от "Единой России" Виталия Милонова. В законопроекте содержаться поправки в закон "О рекламе", которые запрещают рекламу чародеев и магов, а также изменения в статью "Об основах охраны здоровья граждан РФ".

В Госдуме сообщили, что рассмотрят документ уже в ближайшее время. Сам Милонов заявил, что разработал инициативу с целью оградить россиян от различных шарлатанов, которые используют оккультно-магические обряды.

"Сегодня у нас законодательно закреплен статус врача и психолога. То есть, при нарушении ими установленным рамок, к ним можно применить меры. Что касается шарлатанов, то они законодательно не закреплены, поэтому возникает множество проблем. Маги и колдуны обещают стопроцентный результат, обманывая людей", - сказал депутат.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении Виталия Милонова относительно сумасшедших в правительстве России. Недавно депутат заявил, что в правительстве любого государства можно наблюдать сумасшедших людей, однако лучше не обращать на это внимание.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициатива Виталия Милонова запретить российским школьницам использовать косметические средства.

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