Март в Москве может стать самым теплым почти за 150 лет: какую температуру ждать на этой неделе

Москвичи последние несколько дней радовались яркому солнышку, хотя было и холодно. Днем воздух прогревался до +6. На этой неделе все изменится. Обещают аномальные +17 градусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ

Синоптики также прогнозируют проливные дожди.

В понедельник, 24 марта, еще солнечно и сухо, днем +12…+14 градусов.

Во вторник будет дождь, и температура не поднимется выше +8 градусов. В среду +10, в четверг и пятницу уже +14 градусов и мокро.

29 марта в прогнозе Гидрометцентра оптимистичные +17 градусов. Что уже на грани рекорда.

По предварительным прогнозам, тёплым будет и начало апреля, сообщает KP. RU.

Кстати, первые декады марта превысили климатическую норму на 5 градусов. Этот месяц теперь может стать самым теплым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1879 года.

Уточнения

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства.



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