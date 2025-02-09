Турция готовит пакет предложений по продаже текстиля для курортной индустрии России

1:19 Your browser does not support the audio element. Россия

Торгово-промышленная палата Краснодарского края, Ассоциация русских дизайнеров, Торгпредство России в Турции и Федерация моды и готовой одежды Турции намерены разработать универсальный пакет предложений для продажи текстиля, ориентированного на санаторно-курортную сферу в России.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Полотенца

Этот пакет будет предназначен для различных объектов, включая пятизвездочные отели, базу отдыха и пансионаты. Генеральный директор Фонда развития Краснодарского края и представитель ТПП Кубани, депутат Красноармейского района Илья Шакалов сообщил об этом решении, принятом во время бизнес-миссии российских регионов в Стамбуле.

Согласно подписанному трехстороннему соглашению о сотрудничестве, российская делегация участвует в Международной текстильной выставке IFCO с 5 по 8 февраля на особых условиях, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Турции зафиксирован рекордный объем потребления природного газа за сутки. 7 февраля текущего года потребление газа достигло 300 миллионов кубических метров, что превышает предыдущий рекорд в 288 миллионов кубометров, установленный 19 января 2022 года.





Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.





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