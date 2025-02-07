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Москвичей прижмёт рекордно высоким давлением

Россия » Центр » Москва

Москву в ближайшие дни накроет "атмосферный купол” огромной силы. Атмосферное давление в столице растет.

Арбат, Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Баричев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбат, Москва

В настоящее время показатель достиг 789 мм рт. ст., что на 41 единицу выше нормы. Пик ожидается 7 февраля в 22:00.

Синоптики обещают побить рекорд максимально высокого атмосферного давления 8 февраля. Он, кстати, держится с 1969 года.

Напомним, что атмосферное давление влияет на самочувствие и на полёты самолётов типа "Суперджет", сообщает KP. RU.

Уточнения

Атмосфе́рное давле́ние — давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере, на единицу площади поверхности по нормали к ней.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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