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Прокуратура планирует национализировать стратегически важную компанию бывшего акционера ЮКОСА

Россия

По мнению прокуратуры, нынешние владельцы, один из которых — иноагент и бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин, вывели стратегически важную компанию из-под контроля РФ и управляют ею из-за рубежа.

Производственная компания "Борец" — крупный производитель электроцентробежных насосов и другого оборудования для нефтедобычи. Производственные мощности компании расположены в нескольких регионах России.

Среди совладельцев названы граждане Великобритании и Швеции: Марк Шабад и Грегори Штульберг. Прокуратура подчеркивает, что эти лица не живут в России и не ставят её интересы на первое место. В связи с этим ведомство подало иск в суд, чтобы забрать под контроль 100% компании — крупного игрока на рынке нефтесервисного оборудования.

В списке доводов прокуратуры значатся опасения, что по указанию иностранных властей они могут нанести ущерб российской инфраструктуре.

В иске говорится, что еще в 2014 году доли в ПК "Борец" были переоформлены на компании, зарегистрированные на Кипре и Сейшельских островах. В 2023 году компания попыталась перерегистрироваться в Калининградской области, но, как утверждает прокуратура, необходимые согласования с антимонопольной службой и правительством получены не были.

Суд принял иск к рассмотрению, первое заседание назначено на 7 марта. Прокуратура настаивает на проведении закрытого судебного заседания.

Уточнения

Национализа́ция — передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам. Национализация может осуществляться через безвозмездную экспроприацию — конфискацию, а также через полный или частичный выкуп — реквизицию.
 

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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