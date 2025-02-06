Массовая замена водительских прав в 2025 году: кому пора в ГАИ

2:31 Your browser does not support the audio element. Россия

В 2025 году истекает срок действия водительских удостоверений, продлённых автоматически в 2022 году. Многим российским водителям придётся заново проходить медкомиссию.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сдача на водительские права

В 2022 году правительство разрешило автоматически продлить срок действия водительских прав, у которых срок истекал в 2022 и 2023 годах. Позже автопродление распространили и на права, заканчивающиеся в 2024 и 2025 годах.

Новые права можно получить в любом регионе, независимо от места регистрации. При личном обращении в ГАИ права выдают быстрее, чем через Госуслуги или МФЦ. Водителям важно помнить, что если права когда-либо автоматически продлялись, их нужно поменять. А для верности, статус и срок действия водительских прав можно уточнить онлайн через базу данных ГАИ.

Процедура замены прав стандартная:

1. Пройти медицинскую комиссию.

2. Оплатить госпошлину в размере 2000 рублей.

3. Подать документы в ГИБДД (ГАИ), МФЦ или через портал Госуслуг.

Что будет, если не менять права?

Езда с просроченными правами приравнивается к езде без прав и карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Автомобиль нарушителя могут отправить на штрафстоянку на длительный срок. Просроченные и продлённые автоматически российские права будут недействительны и в других странах, так что лучше не рисковать.

Главное — помнить: водительские права — такой же важный документ, как и паспорт гражданина. Менять их нужно при смене фамилии или других личных данных, при любом повреждении или утере, а также если водитель получил российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание больше года назад. В этом случае иностранные права с 1 апреля 2025 года станут недействительными, и нужно будет сдать теоретический экзамен для получения российских прав категорий "A", "B", "M", "BE", "A1" и "B1". Исключение — граждане Беларуси: они могут использовать свои права в России или обменять их на российские без сдачи экзаменов.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.





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