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Россия против голода: 10 лет борьбы за еду и стабильные цены

Россия

Пройдя собственный тяжелый путь голода только в ХХ веке: из-за засухи и Гражданской войны в Поволжье в 1921—1922 годах, голодного времени в период коллективизации, беспрецедентного голода блокадных лет в Ленинграде (1941—1944), когда голодной смертью умерли 641 803 человека — 97 % населения, — Россия прикладывает все усилия для помощи странам, испытывающим продовольственный кризис, в том числе на уровне межгосударственного взаимодействия с ООН, Евразийской экономической комиссией и ШОС.

В рамках международного сотрудничества Россия не только помогает финансово, но и играет значительную роль в просветительской деятельности в области сельского хозяйства, в рамках которой происходит обмен информацией, организовываются конференции разного масштаба, в том числе – для международных партнеров. Особое внимание уделяется странам БРИКС, чье влияние на глобальную продовольственную ситуацию сейчас велико. Важным вопросом в современной повестке является вопрос цен на зерно. На межгосударственном уровне, в рамках сотрудничества стран БРИКС, Россия прикладывает все усилия для их регулирования и удержания.

В 2024 году исполнилось 10 лет с создания Московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Только в 2024 году отделение провело более 50 мероприятий, выпустило несколько журналов и даже книгу о просе — злаковой культуре, из которой варят кашу! Сегодня к инициативе борьбы с голодом присоединяется все больше организаций, оказывающих значительное влияние на развитие земледелия в нашей стране и за рубежом.

Уточнения

Блока́да Ленингра́да — военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — блокада продолжалась 872 дня, в ряде источников 871 день. В литературе и на памятниках встречается округление — 900 дней и ночей.

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