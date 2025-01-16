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Пусть Запад учится на ошибках: ради кого в России будут с размахом отмечать 80-летие Победы?

Россия

В Совете Федерации России призвали не рассматривать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, как сигнал Западу. Об этом MoneyTimes. Ru рассказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Военный парад на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года
Фото: website President of the Russian Federation by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военный парад на Красной площади в Москве 24 июня 2020 года

"Эта дата имеет огромнейшее значение, которое даже трудно переоценить — это дань уважения нашим предкам, которые отстояли, победу завоевали, а также событие, имеющее значение для нынешнего поколения, которое видит, как наша страна боролась за свою независимость и боролась с нацизмом", — заявил он.

По словам Джабарова, отмечать эту дату будут не для каких-либо сигналов запалу, а для русского народа, в особенности для молодого поколения, которое должно знать об историческом подвиге своих предков.

"Запад пусть сам учится на своих ошибках. Мы спасали тогда весь мир от коричневой чумы, а не боролись за систему, как они говорили, "сталинизм с гитлеризмом". Трудно что-то добавить. Создан оргкомитет, который лично возглавляет президент РФ", — заключил Джабаров.

Уточнения

День Побе́ды — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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