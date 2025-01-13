Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих

0:49 Your browser does not support the audio element. Россия

Из-за аномально теплой погоды в нашей стране могут не состояться Крещенские купания.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ крещенские купания

В Саратовской области уже собрались отказаться от традиционных купелей на Крещение, которое верующие празднуют 19 января. Из-за аномального тепла на Волге нет устойчивого льда, организовать безопасный выход на него проблематично.

Запретить купания могут и в Свердловской области. Там должны провести замер толщины льда на водоемах. Если она будет тонкая — традиционный купания отменят, пишет KP. RU.

Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил, что зимы в европейской части России не будет. Сугробы не вырастут, и морозы не придут даже на Крещение. Но купания в Москве не отменяли.

Уточнения

Креще́нские купа́ния — народная традиция, существующая в России, Белоруссии, Украине и в некоторых других странах, связанная с купанием в проруби (иордани) или в открытых водоёмах на праздник Крещения Господня (Богоявления) 6 (19) января.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.