Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих

Из-за аномально теплой погоды в нашей стране могут не состояться Крещенские купания.
В Саратовской области уже собрались отказаться от традиционных купелей на Крещение, которое верующие празднуют 19 января. Из-за аномального тепла на Волге нет устойчивого льда, организовать безопасный выход на него проблематично.
Запретить купания могут и в Свердловской области. Там должны провести замер толщины льда на водоемах. Если она будет тонкая — традиционный купания отменят, пишет KP. RU.
Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил, что зимы в европейской части России не будет. Сугробы не вырастут, и морозы не придут даже на Крещение. Но купания в Москве не отменяли.
Креще́нские купа́ния — народная традиция, существующая в России, Белоруссии, Украине и в некоторых других странах, связанная с купанием в проруби (иордани) или в открытых водоёмах на праздник Крещения Господня (Богоявления) 6 (19) января.
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