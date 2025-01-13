Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как стимулировать цветение орхидей с помощью почвы и удобрений
Рыбка не испортится: как правильно хранить этот продукт?
Что добавить в драники, чтобы они не разваливались
В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей
Как разогрев риса может стать причиной отравления
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?

Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих

0:49
Россия

Из-за аномально теплой погоды в нашей стране могут не состояться Крещенские купания.

крещенские купания
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
крещенские купания

В Саратовской области уже собрались отказаться от традиционных купелей на Крещение, которое верующие празднуют 19 января. Из-за аномального тепла на Волге нет устойчивого льда, организовать безопасный выход на него проблематично.

Запретить купания могут и в Свердловской области. Там должны провести замер толщины льда на водоемах. Если она будет тонкая — традиционный купания отменят, пишет KP. RU.

Синоптик Евгений Тишковец ранее сообщил, что зимы в европейской части России не будет. Сугробы не вырастут, и морозы не придут даже на Крещение. Но купания в Москве не отменяли.

Уточнения

Креще́нские купа́ния — народная традиция, существующая в России, Белоруссии, Украине и в некоторых других странах, связанная с купанием в проруби (иордани) или в открытых водоёмах на праздник Крещения Господня (Богоявления) 6 (19) января.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
Эти цветы превратят ваш участок в императорский сад
Садоводство, цветоводство
Эти цветы превратят ваш участок в императорский сад Аудио 
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Недвижимость
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое Аудио 
Популярное
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр

Используйте натуральные материалы: например, подоконник из мрамора или элементы из дерева, которые добавят изюминку.

5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Последние материалы
Как стимулировать цветение орхидей с помощью почвы и удобрений
Рыбка не испортится: как правильно хранить этот продукт?
Что добавить в драники, чтобы они не разваливались
В Кемерово продают популярное двухэтажное здание в парке за 15 миллионов рублей
Крещенские купания под угрозой: погода может испортить планы верующих
Как разогрев риса может стать причиной отравления
Редкий янтарь с иголками доисторической сосны обнаружили под Калининградом
Пшеничная мука для дачи: как сделать почву плодородной
Важные советы для тех, кто продает свой автомобиль
Сколько часов спать, чтобы скинуть лишние килограммы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.