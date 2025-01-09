Путин отругал чиновников за ситуацию в Краснодарском крае: какие указы дал президент?

Из-за недостаточных усилий по устранению разливов мазута на Кубани президент России Владимир Путин раскритиковал местных чиновников.
Он поручил им создать штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте этой экологической катастрофы.
Еще глава государства поручил проработать план подъема затонувших танкеров.
Владимир Путин считает разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов за последние годы, пишет KP. RU.
Куба́нь (адыг
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