Путин отругал чиновников за ситуацию в Краснодарском крае: какие указы дал президент?

0:33 Your browser does not support the audio element. Россия Юг

Из-за недостаточных усилий по устранению разливов мазута на Кубани президент России Владимир Путин раскритиковал местных чиновников.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Он поручил им создать штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте этой экологической катастрофы.

Еще глава государства поручил проработать план подъема затонувших танкеров.

Владимир Путин считает разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов за последние годы, пишет KP. RU.

Уточнения

Куба́нь (адыг lang="ady">Пшызэ, укр. Кубань) — историческая область на Северном Кавказе, прилегающий к левобережью реки Кубань и её притокам до города Усть-Лабинска.



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