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Источник Правда.Ру

В Нарьян-Маре подписан меморандум о намерении объединить регионы

Россия

 Временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали 13 мая в Нарьян-Маре меморандум

"О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.

Окончательное решение об объединении предстоит принимать населению.

  • В планах - проведение референдума в сентябре 2020 года. 

Напомним, что "укрупнения" российских регионов путем слияния их в один субъект не было с 2008 года - тогда на карте России появился Забайкальский край.

Волна слухов о намерении властей "сократить число субъектов федерации" за счет аналогичных слияний не имеет под собой ничего. Об этом ТАСС сообщил источник в Кремле.

Более того, даже если кто-то вдруг и захочет "объединения", причины должны быть очень весомые, а необходимость аргументированно доказана.

В противном случае стоит помнить - прецеденты были.

И "Правда.Ру" о них писала. Например,вот: 

Объединение Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким АО не состоится

Тюменская областная избирательная комиссия отказала инициативной группе в проведении референдума по вопросу объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами (ХМАО и ЯНАО), сообщил глава областного избиркома Игорь Халин. По словам Халина, на проведение подобного референдума необходима согласительная процедура, то есть следует получить принципиальное согласие об объединении всех трех субъектов федерации. Такая процедура не была проведена. Он отметил, что инициатором проведения такого референдума должны выступать представители властей регионов, которые предполагается объединить. Члены инициативной группы, по его словам, не смогли четко объяснить, чьи интересы они представляют.

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Темы объединение регионов архангельская область ненецкий автономный округ подписание меморандума о намерении
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