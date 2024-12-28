Россия наращивает экспорт пшеницы

Экспорт пшеницы в первой половине текущего сельскохозяйственного сезона достигнет рекордных уровней.
Об этом сообщает ТАСС. Согласно данным аналитического центра "Русагротранс", общий объем поставок по итогам сезона составит 29,4 млн тонн, что на 1,7 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне.
Лидером по импорту российской пшеницы стал Египет, куда было отправлено 5,3 млн тонн (это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году). На втором месте впервые оказался Бангладеш с 2,14 млн тонн, третью позицию заняла Турция (2,08 млн тонн). Четвертое место занимает Алжир с 1,66 млн тонн импортированной пшеницы, а пятую строчку занимает Кения с показателем в 1,35 млн тонн.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
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