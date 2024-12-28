Россия наращивает экспорт пшеницы

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Экспорт пшеницы в первой половине текущего сельскохозяйственного сезона достигнет рекордных уровней.

Фото: unsplash.com by meriç tuna tuna59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пшеничное поле

Об этом сообщает ТАСС. Согласно данным аналитического центра "Русагротранс", общий объем поставок по итогам сезона составит 29,4 млн тонн, что на 1,7 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне.

Лидером по импорту российской пшеницы стал Египет, куда было отправлено 5,3 млн тонн (это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году). На втором месте впервые оказался Бангладеш с 2,14 млн тонн, третью позицию заняла Турция (2,08 млн тонн). Четвертое место занимает Алжир с 1,66 млн тонн импортированной пшеницы, а пятую строчку занимает Кения с показателем в 1,35 млн тонн.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





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