В донском агропроме успешно реализуются нацпроекты

3:30 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

На совместном заседании общественного совета и коллегии Минсельхозпрода, которое состоялось на базе Азово-Черноморского инженерного института (филиал Донского государственного аграрного университета), подвели итоги проекта "Экспорт продукции АПК". Также в рамках нового нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" были намечены планы на будущее, шла речь и о кадровом обеспечении отрасли.

Фото: www.donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области Заседание минсельхозпрода

Перед началом мероприятия всем участникам показали новые аудитории с учебным инвентарем и наглядными пособиями, которые появились в учебных корпусах вуза благодаря крупнейшим предприятиям АПК.

В сельхозвузе готовят кадры для АПК с 1930 года. Многие его выпускники стали возглавлять крупные предприятия отрасли либо ушли в науку.

Как было отмечено на заседании, на Дону сельским хозяйством занимаются более 45 тысяч человек, включая фермеров. Среди самых востребованных профессий:

ветеринары,

агрономы,

механизаторы,

водители.

Ежегодно отраслевые вузы в регионе готовят порядка 700 специалистов. Также в регионе можно получить образование по 12 рабочим специальностям сельхозпрофиля в 17 образовательных организациях. В них обучается более 5,3 тысяч человек, а выпуск каждый год составляет не менее 1200 специалистов. Активно подключаются к образовательному процессу и предприятия АПК.

Как отметил замгубернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, на селе создаются благоприятные условия для жизни, активно продвигается работа в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, за 3 года 232 семьи смогли улучшить жилищные условия, в основном это работники АПК. На строительство и покупку жилья было направлено около 7 млрд рублей сельской льготной ипотеки.

Подводя итоги реализации проекта "Экспорт продукции АПК", Рачаловский отметил, что за год объем агроэкспорта из региона составил около 25 млн тонн. Экспорт продукции АПК увеличился с 4,5 млрд долларов в 2019 году до 6,5 млрд долларов в уходящем году. Донская продукция поставляется по всему миру (около 100 стран-получателей). В частности, растет экспорт мяса птицы, колбасных изделий. Вырос в 10 раз экспорт крупы в Китай и Белоруссию, а также муки грубого помола в Афганистан, Казахстан и Поднебесную. Выросли в три раза поставки гороха в Бангладеш, в Индию — в 10 раз, ОАЭ — в пять раз.

Глава донского минсельхозпрода подчеркнул, что с нового года стартует новый проект, в рамках которого объем экспорта продукции АПК должен быть увеличен к 2030 году в полтора раза. Рачаловский с гордостью отметил, что санкции и другие вызовы не привели к падению спроса на донское продовольствие. Также на мероприятии состоялось награждение заслуженных работников донского АПК.

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