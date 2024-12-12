На Дону приведены в нормативное состояние 156 объектов дорожной сети

1:52 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

На территории донского региона в этом году было приведено в состояние нормы 156 объектов дорожной сети общей протяженностью 282 км. Первый замминистра транспорта Ростовской области Инна Володина сообщила, что на ремонтные дорожные работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было выделено 6 млрд рублей, из них 3,1 млрд — средства федерального бюджета.

Фото: www.donland.ru by Фото правительства Ростовской области Ростовская область

Раньше срока удалось завершить работы на 34 объектах. Также в этом году в регионе отремонтировали 19 мостов в 14 муниципальных образованиях, их общая протяженность составила более 2 тысяч погонных метров. Также в 12 районах, в Ростове-на-Дону и Гуково были приведены в нормативное состояние инженерные сооружения.

Инна Володина пояснила, что в рамках нацпроекта за этот год удалось уложить 1,43 млн квадратных метров асфальта. Это 100% от запланированного объема. В начале сезона в план входило привести в нормативное состояние 151 дорожный объект, однако в итоге удалось реализовать больший объем.

Также по нацпроекту в регионе продумали и меры, направленные на профилактику безопасности дорожного движения. Проанализировав основные причины ДТП, было решено разделить встречные потоки в аварийно-опасных местах (реализовано на 35 участках дорог), а также обеспечить качественное искусственное освещение участков, где водители сталкиваются с плохой видимостью проезжей части (42 км автодорог).

К концу года все плановые показатели нацпроекта на Дону будут достигнуты.

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