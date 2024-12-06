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На Дону прошёл фестиваль госпабликов

2:04
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Популярность официальных сообществ органов власти Ростовской области в социальных сетях продолжает расти. В этом году через систему госпабликов было опубликовано более 900 тысяч постов.

фестиваль пабликов
Фото: www.donland.ru by Фото правительства Ростовской области
фестиваль пабликов

Как рассказал замгубернатора донского региона Артем Хохлов на фестивале администраторов госпабликов #ГосФест, сейчас особенно важно привлекать новых подписчиков, чтобы люди из первоисточника знакомились с актуальной новостной повесткой, получали ответы от чиновников на наболевшие вопросы, а также участвовали в опросах.

Артем Хохлов отметил, что в Ростовской области на данный момент более 3 миллионов интернет-пользователей, при этом на госпаблики подписаны более 2 миллионов. Ростовская область входит в топ-5 регионов-лидеров по количеству госпабликов. На дону их более 5300.

На фестивале отметили самых инициативных администраторов в таких отраслях, как соцсфера, культура, образование, медицина, спорт. Администратор госпаблика регионального министерства образования Елена Воронежская была отмечена в номинации "Пример для подражания". Она раскрыла причины успеха. С ее слов, в госпаблике подписчики могут узнать о разнообразных возможностях для образования детей, о возведении новы школ, об организации горячего питания.

Благодаря разнообразному контенту с использованием современных медиатехнологий до подписчиков удается доносить достоверную информацию. Чтобы паблики были максимально эффективны, администраторы проходят обучение, в частности, в этом году было организовано 20 семинаров.

Артем Хохлов отметил, что крайне важно улучшить качество ведения соцсетей, например, давать обратную связь людям, следить за актуальностью информационной ленты, чтобы активнее вовлекать подписчиков в жизнь их родного региона.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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