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Донские производители заключили контракты на выставке "Фуд Африка 2024"

2:04
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

На Международной выставке "Фуд Африка 2024", которая проходит в Каире, была представлена экспозиция донского региона: на стенде была выставлена продукция 25 производителей продуктов питания.

выставка
Фото: www.donland.ru by Фото правительства Ростовской области
выставка

Представители донских компаний, участвующие в выставке, подписали многочисленные контракты с партнерами из других стран.

В частности, было подписано соглашение с компанией из Египта "Энерджи гейт" о поставках гречки и красной чечевицы. Также компания "Эль Наср Фо Импорт" договорилась с ООО "Агро Виктория" о поставках гороха, льна и кориандра.

Кроме того, руководство донского минсельхозпрода и представители бизнес-сообщества обсудили на совещании расширение экспорта.

А на круглом столе участники мероприятия обсудили расширение поставок товаров АПК из Ростовской области. При этом представители из Египта крайне заинтересованы в сотрудничестве с донскими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.

Продукция АПК поставляется из Ростовской области в 16 стран Африки, помимо Египта, в этом списке стран есть и Тунис, и Бенин, и Танзания, и Уганда, и Малави, и ЮАР, и Марокко. В этом году на 10% увеличился экспорт пшеницы в Египет. В 1,5 раза вырос экспорт зерновых в ЮАР и Марокко. Также существен вырос экспорт в Анголу мяса птицы, стали поставлять птицу и в Бенин.

Заместитель губернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский отметил, что экспорт продуктов питания донских производителей в страны Африки составляет 31%: В этом году было поставлено 7,3 млн тонн продукции на 1,9 млрд долларов. В основном экспорт приходится на Египет.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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