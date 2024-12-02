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На Дону обсудили важность малого агробизнеса для экономики

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону в КВЦ "ДонЭкспоцентр" 29 ноября прошли два ключевых для региона мероприятия: конференция сельских кооператоров на тему "Сбыт сельхозпродукции, инструменты, позволяющие сельхозтоваропроизводителям дополнительно стимулировать сбыт" и форум "Донской фермер". Фермеры, кооператоры, политики, бизнесмены собрались на одной площадке для обсуждения важных вопросов, таких как поддержка АПК, сохранение лесополос.

Ростовская область
Фото: www.donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области
Ростовская область

На пленарном заседании форума с участием замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Елены Толмосовой обсуждали резервы эффективности для малого агробизнеса, также была отмечена важность фермерских хозяйств для экономики АПК. На Дону 7,6 тысяч фермеров, и от общего объема продукции АПК фермерские товары составляют 27%.

Согласно статистике, за 10 месяцев этого года фермеры произвели следующую продукцию:

  • зерновые и зернобобовые (38%) (4 388,8 тыс. т);
  • овощи — более 20% (88,7 тыс. т);
  • молоко — 11,6% (109 тыс. т);
  • мясо — 10,6% (34,9 тыс. т).

Замгубернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства Константин Рачаловский отметил, что из денег, выделяемых на финансирование АПК, ежегодно на поддержку донских фермеров направляется порядка 30%. В этом году сумма составила 1,5 млрд рублей. Выделяемые гранты привели к увеличению производства мяса и молока.

Активно развиваются фермерские хозяйства в таких ключевых для экономики региона отраслях, как виноделие и агротуризм.

В прошлом году фермеры Ростовской области были на первом месте по производству зерновых, на втором — по производству мяса и на четвертом по производству молока и овощей.

Константин Рачаловский подчеркнул важность расширения переработки сельхозпродукции, развития новых технологий, инфраструктуры сбыта продукции. И для этих целей важно развивать кооперацию. В частности, в производстве мяса и молока, в переработке продукции растениеводства.

На Дону работают 73 сельскохозяйственных кооператива, не в последнюю очередь благодаря программам господдержки. Как отметила Елена Толмосова, в создание кооперативов за последние пять лет было вложено 893 млн рублей, более половины суммы — из госбюджета.

Также на мероприятии напомнили о том, что в этом году было законодательно закреплено понятие "фермерская продукция", для сбыта сельхозпродукции создали систему "агроагрегаторов".

Также на площадке "ДонЭкспоцентра" проходил конкурс "Вкусное рядом! Своё донское", где оценивали продукты питания региональных брендов, а на выставке-дегустации можно было попробовать фермерские товары.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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