На Дону увеличат площади виноградников

2:50 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

В Новочеркасске обсудили важные вопросы, касающиеся развития автохтонного виноградарства в регионе. Для этих целей на рабочем совещании, которое состоялось на базе Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко, собрались специалисты, ученые, виноделы, заинтересованные в укреплении позиций донского виноделия. Приехал в НИИ и Михаил Ковальчук — президент НИЦ "Курчатовский институт", на базе которого по указу президента был создан Национальный центр генетических ресурсов автохтонных сортов винограда.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0 Гроздь винограда

В преддверии мероприятия Михаил Ковальчук посетил Музей истории виноградарства и виноделия, созданный в 1972 году. В его залах находятся уникальные экспонаты, например, амфоры, античная посуда, коллекция ножей для сбора винограда.

На рабочем совещании участники проанализировали текущую ситуацию в отрасли и обсудили планы на будущее. Так, согласно региональной программе, до 2030 года в регионе увеличат площади виноградников до 3 тысяч га, то есть фактически их удвоят, так как сейчас плодоносящие виноградники растут на 1,5 тыс. гектаров.

Как рассказал замгубернатора региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, в приоритете у региона — развивать автохтонное виноделие. Такие сорта винограда выращивают на 510 га.

Константин Рачаловский добавил, что в ближайшее время в Ростовской области будет увеличена доля автохтонных сортов винограда с 29% до 40%. Также правительство региона прикладывает все усилия, в том числе помогает деньгами, для стимулирования развития отрасли, тем более она остается значимой для местной экономики. Так, в этом году на эти цели объем финансового обеспечения составил почти 70 млн рублей. За счет средств областного бюджета проводят работы по уходу за виноградом. Кроме того, в регионе планируется создание комплекса, где будет налажено производство привитых саженцев.

"В Ростовской области собрана неплохая коллекция. Это вторая жемчужина в ожерелье виноградного пояса России", — отметил Михаил Ковальчук .

На Дону заниматься виноградарством непросто из-за перепада температур, однако климатические особенности и придают изюминку местным винам. Министр отметил, что развитие виноделия в регионе — яркий пример удачного симбиоза науки, государства и бизнеса.

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