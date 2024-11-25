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В Ростовской области прошел Международный патриотический форум

1:51
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

На площадке Ростовского государственного университета путей сообщения состоялся форум "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства", главная цель которого — наладить позитивный диалог с другими государствами, защитить память об исторических событиях, сформировать положительный имидж нашей страны.

Форум
Фото: www.donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области
Форум

В этом году на форуме собрались свыше 200 участников: более 60 человек являются представителями 13 государств (Абхазия, Киргизия, Польша, Ирак, Сирия, Палестина, Китай, Египет, Сербия, ФРГ, Белоруссия, Таджикистан, Армения). Среди участников присутствовали культурные деятели, историки, политики.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил важность гуманитарной миссии с иностранными партнерами. Также он напомнил, с каким успехом были проведены Дни Ростовской области в Китае и Узбекистане. Напомнил он и про Соглашение о сотрудничестве с вьетнамской провинцией Бариа-Вунгтау.

Как отметил Папушенко, такие площадки, как этот форум, способствуют налаживанию контактов с экспертами, учеными и молодежью, чтобы прикладывать совместные усилия по сохранению исторической памяти.

На форуме можно было посетить тематические площадки, послушать лекции экспертов. Организованная культурная программа позволила иностранцам ознакомиться с богатой культурой Дона. А на площадке военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" состоялась торжественная церемония: с участием ветеранов и героев СВО были возложены цветы к памятнику "Солдат-победитель".

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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