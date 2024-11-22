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Юрий Слюсарь рассказал о перспективах развития транспортной отрасли Дона

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Подводя итоги работы на XVIII Международном форуме и выставке "Транспорт России", врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал журналистам о перспективах и развитии транспортной отрасли Ростовской области.

Юрий Слюсарь рассказал о перспективах развития транспортной отрасли Дона
Фото: https://www.donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области is licensed under Правительство Ростовской области

Юрий Слюсарь напомнил, что регион, обладающий экономическим потенциалом, должен делать упор на участие в федеральных программах, связанных с развитием транспортной отрасли, а также инициировать новые региональные программы. Акцент должен быть сделан на грузовых и пассажирских перевозках. Тем более Ростов является хабом для связи с новыми территориями, Северным Кавказом.

Из уже реализуемых совместных проектов с центром — расширение до шести полос федеральной трассы М-4 "Дон" от Каменска-Шахтинского до Ростова протяженностью 94 км.

"Это не только сообщение между регионами, но и значительное внутриобластное сообщение, которое будет улучшено", — отметил врио губернатора.

На форуме политик обсудил с руководством "Автодора", в частности, с председателем правления ГК Вячеславом Петушенко, планы ремонтных работ на федеральной трассе, которая проходит через весь регион и имеет протяженность 390 км.

Юрий Слюсарь отметил, что реконструировать необходимо участок, построенный еще в 60-е. В 90-е трасса была расширена до четырех полос, однако сейчас с увеличившимся потоком машин этого не хватает.

Вячеслав Петушенко подчеркнул, что для компании это очень важный объект, и проводить работы будет непросто, поскольку нельзя мешать проезду транспорта. Также он рассказал о завершении обустройства трассы от границы с Воронежской областью до Каменска-Шахтинского. На участке с 907-го по 925-й км трасса расширена до шести полос. Также к концу года завершится ремонт участка М-4 "Дон" в Аксайском районе.

Юрий Слюсарь отметил, что транспортная отрасль очень беспокоит жителей региона, которые часто пишут свои замечания и комментарии в его телеграм-канал. Отреагировав на обращения людей, политик лично выяснил, как работает общественный транспорт, проехавшись по маршруту детства с севера в центр, а также пообщался с руководителями компаний-перевозчиков.

Юрий Слюсарь отметил, что транспортные компании, поддерживаемые государством, должны отвечать за качество услуг для пассажиров. Поэтому сбои в регулярности маршрутов необходимо быстро устранить. Также он напомнил и про спрос на авиационные перевозки. Как только аэропорт "Платов" полноценно заработает, то ростовчане будут летать как по стране, так и за границу.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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