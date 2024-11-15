В Ростовской области отремонтировали свыше 280 км дорог по нацпроекту

1:59 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ростов-на-Дону

На Дону в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за этот год отремонтировали свыше 280 км дорог, в том числе и регионального значения. Работы достигли финальной стадии на 151 объекте, рассказал замгубернатора региона, министр транспорта Виталий Кушнарев.

Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, CC BY-SA 4.0

В частности, завершен ремонт моста протяженностью 182,7 м через судоходный канал на участке автодороги Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. Надежное сооружение повысило транспортную доступность Волгодонска с северными районами Ростовской области, облегчил растущий грузопассажирский поток с севера на юг.

Также в Ремонтненском районе отремонтирован участок автодороги Элиста — село Ремонтное — поселок Зимовники на отрезке протяженностью 7,4 км от км 67+500 до км 74+900. Эта дорога обеспечивает прямое сообщение с Элистой, соединяя с Зимовниковским районом. Здесь проложены два школьных маршрута и ходит общественный транспорт.

В ходе ремонтных работ рабочие нанесли несколько слоев асфальтобетона, затем дорожную разметку, также была проведена планировка обочин.

В Мартыновском районе был отремонтирован участок дороги регионального значения на отрезке км 6+355 — км 7+355 протяженностью 1 км. Дорога связывает две крупные трассы с ближайшими населенными пунктами.

Рабочие провели фрезерование изношенного слоя, затем уложили асфальтобетон. Обочины дополнительно укрепили асфальтогранулятом, местами были установлены бордюрные камни. Дорожную разметку нанесли термопластиком.

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