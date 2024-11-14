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Донские виноделы завоевали золото на международном конкурсе в Германии

2:19
Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Германии по достоинству оценили продукцию донских виноделов. На международном конкурсе Europe Wine & Spirit Awards, который состоялся в Гамбурге на прошлой неделе, красное вино "Цимлянский черный" (2017 г.) от ростовской "Винодельни Ведерниковъ" получило тройное золото. Спустя три дня донские вина также были удостоены наград на III Российском винодельческом форуме в Москве. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Донские виноделы завоевали золото на международном конкурсе в Германии
Фото: https://www.donland.ru/ by Фото правительства Ростовской области

Напомним, что на конкурсе Europe Wine Awards определяют лучшие образцы алкогольной продукции, перспективной для экспорта. Для конкурса представили образцы виноделы из 48 стран, оценивали их 92 эксперта. Победителей определяли по следующим критериям: качество образца, органолептические характеристики, цена и дизайн бутылки.

На столичном форуме от донского региона участвовали:

  • АО "Цимлянские вина",
  • ООО "ДВХ Эльбузд",
  • "Винодельня Ведерниковъ",
  • ООО "ЗеНа",
  • КФХ "Винодельня Молчанова".

Также на форуме можно было продегустировать вино и посетить мастер-классы от ведущих виноделов страны.

В категории "Игристые вина" бронзу получило вино "Цимлянское Староказачье". Вину "Сибирьковый Экстра Брют" (2017 г.) ("Винодельня Ведерниковъ") досталась бронза в категории "Российское шампанское".

Кроме того, на площадке форума представители Роскачества отметили, что акция "Дни донских вин", прошедшая в Ростовской области весной этого года, увенчалась успехом. Она способствовала более активному распространению местных вин в кафе, ресторанах и магазинах.

Как отметил Рачаловский, виноделию уделяется особое внимание в России, и в Ростовской области заложен огромный потенциал для развития этой отрасли, и все благодаря сохранившимся в регионе автохтонным сортам винограда. Именно поэтому Ростовская область с огромными площадями виноградников — уникальный винный регион.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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