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Сибирь всё громче заявляет о себе в Африке

Россия » Сибирь » Новосибирск

Ставка России на регионы в выстраивании отношений с Африкой может быть крайне успешной — показывает опыт Новосибирска, в который все чаще приезжают африканские делегации.

Сибирь всё громче заявляет о себе в Африке
Фото: Телеграм-канал Натальи Красовской

В конце августа в столице Сибири прошёл "Технопром-2024", на котором впервые была широко и на очень высоком уровне представлена Африка. Центр народной дипломатии, попечителем которого является новосибирская группа компаний "Расцветай", смог организовать на полях "Технопрома" две специальные российско-африканские сессии и привлечь высокопоставленных африканских участников — послов четырех государств Западной Африки и представителей министерств. В частности, Мали был представлен министром образования и науки. Тогда же официально было объявлено о создании Консорциума российских образовательных организаций для работы со странами Африки, в совет которого вошли четыре новосибирских вуза, а главой стала руководитель Центра народной дипломатии, вице-спикер Новосибирского областного Заксобрания Наталия Красовская.

И вот, полтора месяца спустя, Консорциум провел своё первое масштабное мероприятие, охватив видеомостом две площадки в России (Новосибирск и Челябинск) и по одной — в четырёх столицах африканских государств: Мали, Сенегала, Нигера и Буркина-Фасо. Форум был заявлен как молодёжный, и организаторы — в лице Центра народной дипломатии и Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета — планировали, что в работе форума примут участие абитуриенты и студенты из африканских и российских вузов. Кроме того, к участию в форуме были приглашены африканские выпускники советских вузов, которые могли поделиться своими историями успеха с новым поколением студентов.

Мероприятие привлекло в Африке широкую аудиторию, в том числе в нем приняли участие руководители образовательных учреждений. С одной стороны, представители африканских вузов высказали заинтересованность в повышении квалификации собственного преподавательского состава, с другой — обозначили желание сближения в целом систем российского образования и стран Сахеля. Так, президент университета Ахмеда Бабы в Мали Усман Драме подчеркнул, что именно надёжная система образования позволила России сохранить свою экономику, несмотря на все санкции Запада. Он призвал коллег из других африканских вузов черпать вдохновение в российской образовательной системе. А директор одной из школ в Дакаре, Муса Диоп, планировал защитить в России докторскую диссертацию.

Молодым также дали возможность высказаться. Рассказывая о своих ожиданиях от обучения в России, в первую очередь, потенциальные абитуриенты из Африки выражали заинтересованность в обучении работе с современными технологиями во всех сферах деятельности — от аграрной и энергетической до государственной службы.

Безусловно, вузы Консорциума, значительной частью которого являются сибирские, и прежде всего, новосибирские университеты, готовы удовлетворить потребности Африки в сфере образования и подготовки кадров по множеству направлений, что они и продемонстрировали в развёрнутых презентациях, часть которых была представлена африканскими же студентами, в настоящее время проходящими обучение в Новосибирске.

Международный молодёжный форум, по замыслу организаторов, должен стать традиционным — и это, с учётом интереса со стороны Африки, так и будет. Однако очевидно, что в таком запросе, как озвучил Усман Драме, а ранее — премьер-министр Буркина-Фасо Аполинер де Тамбела (который во время визита в Россию назвал образование и науку первым приоритетом в отношениях своей страны с нашей страной), взаимодействие России и Африки в сфере образования нуждается в систематическом подходе, помимо организации разовых мероприятий, которые, несомненно, тоже очень важны.

Отлично это понимая, Центр народной дипломатии последовательно проводит работу по заключению прямых соглашений между российскими и африканскими вузами. Ярким примером тут можно назвать договорённость между университетом им. Томаса Санкары (Буркина-Фасо) и Новосибирским государственным университетом, которая предполагает поэтапную работу по внедрению программы двойных дипломов. Задача эта для Африки очень актуальна, и программы двойных дипломов крайне востребованы. Кроме того, очевидна необходимость интенсификации работы по подготовке межгосударственных соглашений о взаимном признании дипломов.

Буквально на прошлой неделе руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская выступала в Госдуме на заседании экспертного круглого стола по вопросам развития и поддержки партнёрства со странами Африки и акцентировала внимание законодателей на необходимости скорейшего решения этой проблемы.

Также серьёзной проблемой является языковой барьер, отсутствие у потенциальных абитуриентов из Африки достоверной информации о жизни в современной России и изначально не самая лучшая базовая подготовка будущих студентов по профильным предметам. Способствовать решению всех трёх задач разом призваны Русские дома, открываемые Центром народной дипломатии в Африке по соглашению с Россотрудничеством. На текущий момент их два — в Буркина-Фасо и Нигере. В начале следующего года анонсировано открытие Русского дома в Гвинее. А в дальнейших планах — открытие Русского дома в Мали. На базе Русских домов есть курсы русского языка, а также проводятся культурные мероприятия для знакомства африканцев с искусством, историей и традициями России. Там же стартовала программа Консорциума по подготовительным курсам в российские университеты. В Буркина-Фасо набраны три группы на подфак НГТУ по техническим дисциплинам, 90 человек. В Нигере также стартовали три группы. До Нового года должен начать работу подфак НГУ по биомедицинскому профилю и подфак по рисунку Новосибирского университета архитектуры и дизайна.

Но так как все процессы ещё на стадии отладки, необходимость обсуждений очевидна обеим сторонам, так что в рамках традиционного форума-выставки "Учебная Сибирь — 2024", который прошёл в Новосибирске 24-26 октября 2024 года, была проведена и специальная африканская секция "Дни Африки в Сибири", и этнофестиваль "AfricaNsk". В столицу Сибири вновь прибыла делегация из Западной Африки, было заключено несколько межвузовских соглашений, обсуждены перспективы совместных образовательных и научно-исследовательских проектов. Организатором визита африканской делегации традиционно выступил Центр народной дипломатии. Он же оказал информационную поддержку VII Новосибирскому агропродовольственному форуму, традиционно проходящего в начале ноября. В результате в мероприятиях форума приняли участие специалисты из Мали. Интенсивность взаимодействия региона со странами Африки растёт по экспоненте — Новосибирск вновь лидирует в направлении, имеющем очевидную государственную важность.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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