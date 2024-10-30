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Акценты: мэрии Москвы может не хватить ресурсов для продления МЦД

1:34
Россия » Центр » Москва

Мэру Москвы Сергею Собянину может не хватить ресурсов для продления Московских центральных диаметров. Об этом пишет издание "Акценты".

Акценты: мэрии Москвы может не хватить ресурсов для продления МЦД
Фото: commons.wikimedia.org by Sportsmentos, CC BY-SA 4.0

Стало известно о планах по расширению диаметров в соседние регионы, начиная с 2025 года. Проект планируется распространить на четыре области: Калужскую, Ярославскую, Смоленскую и Тульскую. Еще диаметры построят по Ярославскому и Павелецкому направлениям Ж/Д.

Главная цель проекта — использование существующих железнодорожных путей для обеспечения быстрого сообщения между Москвой и региональными центрами.
Однако у этой идеи есть свои сложности, считают эксперты "Акцентов".

По их мнению, для того чтобы Москва была связана с регионами лучше использовать принцип экспресс-перевозок с редкими остановками в местах с высоким пассажиропотоком. Появление новых скоростных поездов ускорит депопуляцию соседних регионов, для которых столица станет "ресурсным пылесосом".

Сергей Собянин признает, как пишет издание, что развитие МЦД потребует больших инвестиций в новые поезда и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Пропускная способность многих Ж/Д линий ограничена, но проблемы с поставками комплектующих могут усложнить выполнение грандиозных планов мэрии Москвы.

Эксперты уверены, что недостаточное количество новых поездов может отрицательно повлиять на качество обслуживания.

Уточнения

Серге́й Семёнович Собя́нин (род. 21 июня 1958, Няксимволь, Берёзовский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Тюменская область, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный и политический деятель.

Моско́вские центра́льные диа́метры (МЦД) — система линий внеуличного пассажирского железнодорожного транспорта Московской агломерации, созданная на базе существующей инфраструктуры Московского железнодорожного узла.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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