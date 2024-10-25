Губернатор Подмосковья передал коммунальщикам новую спецтехнику

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал муниципалитетам региона новую спецтехнику и оборудование для коммунальных служб в соответствии с задачами национального проекта "Жильё и городская среда".

Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья by Евгения Дёмина

Обновление автопарка направлено на улучшение качества уборки территорий и поддержание чистоты улиц и дворов.

"Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать на территориях нашего Подмосковья. Крайне важно, чтобы и эффективность, и алгоритмы работы были максимально продуманы", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На дороги Подмосковья скоро выйдут маневренные экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики, которые позволяют значительно ускорить уборку снега.

В этот раз 92 единицы техники были распределены между 33 муниципалитетами региона, включая Балашиху, Красногорск, Ленинский, Коломну, Реутов и другие.

Всего в Московской области насчитывается порядка 15 тысяч дворов, уборка которых осуществляется при помощи 2,4 тысяч единиц различной техники.

В этом году коммунальные службы региона получили более 1,8 тысяч единиц дополнительной техники, включая тракторы, мини-погрузчики, самосвалы, газели и снегоуборочные машины.