Казань похвалили за саммит БРИКС

0:50 Your browser does not support the audio element. Россия

Специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников высказался об организации саммита БРИКС в Казани. Его она восхитила.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Журналист считает организацию эталонной. По его словам, Казань отлично справилась с задачей. Например, доехать "Казань Экспо" легко можно на аэроэкспрессе.

Колесников в своем репортаже написал, что на мероприятии были огромные запасы чак-чака, которым угощали посетителей, пишет inkazan. ru.

"Я вам точно говорю: так пока не могут организовать мероприятие ни Владивосток, ни Санкт-Петербург, ни Москва", — написал журналист.

Ранее сообщили, что для саммита БРИКС приготовили 65 порций чак-чака весом в 130 килограмм.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.





Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.



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