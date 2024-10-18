Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CAS отверг апелляцию "Барсы" на штраф от УЕФА
Учёные создали ранозаживляющие повязки
Почему белки прыгают быстрее с гибких веток
Катя Гордон назвала Шамана барыгой из-за регистрации личного бренда певца
Германия против: Зеленский заявил, что ФРГ не хочет видеть Украину в НАТО
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Как засолить сельдь в домашних условиях
Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?

Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%

1:17
Россия

Министерство обороны Российской Федерации разработало проект постановления правительства, предусматривающий повышение индексации отдельных выплат для военнослужащих с 4,5% до 5,1% в 2024 году. Это связано с прогнозируемым уровнем инфляции.

Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%
Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир, CC BY-SA 4.0

Согласно пояснительной записке к проекту документа, предлагается изменить применяемый при индексации коэффициент с 1,045 на 1,051. Данная мера затронет размеры страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций, выплачиваемых военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также гражданам, уволенным с военной службы, проходившим военные сборы или состоявшим в добровольческих формированиях.

Таким образом, Минобороны России предпринимает шаги по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих и других категорий граждан, связанных с обороной и безопасностью страны. Увеличение индексации выплат на 0,6 процентных пункта должно компенсировать рост цен и сохранить уровень материального обеспечения.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Военные новости
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Аудио 
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Кошки
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам Аудио 
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Авто
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения Аудио 
Популярное
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали

Жареная овсянка с яйцом — необычный и интересный рецепт завтрака. Это полноценное и сытное блюдо, которое прекрасно сочетается со свежими овощами.

Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Самолёт Ан-26. Легендарный универсальный транспортник советской закалки Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Варенье из фейхоа без варки: простой рецепт для зимы
Последние материалы
Россия создала электронную библиотеку лучших практик для обмена опытом в БРИКС
Президент Республики Сербской рассчитывает на развитие сотрудничества на саммите БРИКС
Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%
Как засолить сельдь в домашних условиях
Гештальт-терапия или КПТ: какого психолога выбрать?
Господин за все уплатит: Зеленский заявил, что ЕС возьмет на себя поддержку Украины после США
Бывший министр природных ресурсов Забайкальского края получил семь лет колонии за мошенничество
Хозяйский порядок: как навести чистоту на огороде и избавиться от сорняков
Скорый мир: Азербайджан и Армения договорились в скором времени подписать мирные соглашения
3 простых способа на ходу избавиться от налипания снега на дворниках и стекле машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.