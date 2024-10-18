Минобороны РФ предлагает увеличить индексацию выплат военнослужащим на 5,1%

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Министерство обороны Российской Федерации разработало проект постановления правительства, предусматривающий повышение индексации отдельных выплат для военнослужащих с 4,5% до 5,1% в 2024 году. Это связано с прогнозируемым уровнем инфляции.

Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир, CC BY-SA 4.0

Согласно пояснительной записке к проекту документа, предлагается изменить применяемый при индексации коэффициент с 1,045 на 1,051. Данная мера затронет размеры страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций, выплачиваемых военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также гражданам, уволенным с военной службы, проходившим военные сборы или состоявшим в добровольческих формированиях.

Таким образом, Минобороны России предпринимает шаги по повышению уровня социальной защищенности военнослужащих и других категорий граждан, связанных с обороной и безопасностью страны. Увеличение индексации выплат на 0,6 процентных пункта должно компенсировать рост цен и сохранить уровень материального обеспечения.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

