Стерта грань: в Счетной палате заявили о уменьшении экономического разрыва между регионами

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Счетная палата Российской Федерации в своих недавних выводах по результатам аудита указала на эффективность существующих механизмов бюджетного выравнивания регионов. Эти меры, как было отмечено, способствуют постепенному уменьшению экономического разрыва между различными частями страны.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, CC BY-SA 3.0

В документах, относящихся к периоду с 2020 по 2023 год, а также к предыдущим годам, если требовалось, было заявлено, что центральной задачей государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления финансами на муниципальном и региональном уровнях" является сокращение разницы в бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными регионами.

В мае текущего года президент Владимир Путин поставил задачу уменьшить разрыв в бюджетной обеспеченности между регионами до двухкратного к 2036 году, учитывая финансовую поддержку, оказываемую федеральным бюджетом.

Анализ бюджетных мер показал, что межрегиональное экономическое неравенство уменьшается благодаря межбюджетным трансфертам. Особенно заметное снижение дифференциации наблюдается при предоставлении дотаций на бюджетное выравнивание и межбюджетных субсидий.

За последние восемь лет уровень межрегионального экономического различия, исчисляемый по всем доходам консолидированных бюджетов регионов, остался практически неизменным, что позволяет считать действующие механизмы выравнивания в целом результативными.

По данным Счетной палаты, дотации на бюджетное выравнивание, составляющие 9% от общего объема, оказались более эффективными по сравнению с межбюджетными субсидиями, эффективность которых составила 8%. Регионы, получающие наибольший объем таких дотаций, включая республики Дагестан, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, а также Алтайский, Камчатский и Ставропольский края и Ростовскую область, остаются стабильными получателями поддержки, на которых приходится от 42 до 48% общего объема выделенных дотаций.

Уточнения

Счётная пала́та Росси́йской Федера́ции (СП РФ) — высший орган государственного аудита, созданный в соответствии со статьёй 101 Конституции Российской Федерации и подотчётный Федеральному Собранию. Развивает «чувство налогоплательщика» и обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации на участие в управлении делами государства путём осуществления внешнего государственного аудита (контроля).

