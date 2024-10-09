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Без ограничений: Путин разрешил ВТБ проводить сделки по акциям, принадлежащими недружественным иностранцам

Россия

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее банку ВТБ и лицам, находящимся под его контролем, совершать сделки с акциями, принадлежащими иностранным гражданам и организациям, которые считаются недружественными.

Без ограничений: Путин разрешил ВТБ проводить сделки по акциям, принадлежащими недружественным иностранцам
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Это решение было принято в соответствии с указом президента от 5 августа 2022 года, который регламентирует применение специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Согласно распоряжению, банк ВТБ и лица, находящиеся под его контролем, теперь могут совершать сделки, которые включают в себя установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями банка и акциями лиц, находящихся под его контролем.

Этот шаг может иметь значительные последствия для российской экономики и финансового сектора, и может быть воспринят как попытка смягчить экономические санкции, введенные против России некоторыми иностранными государствами.

Уточнения

А́кция эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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