Без ограничений: Путин разрешил ВТБ проводить сделки по акциям, принадлежащими недружественным иностранцам

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее банку ВТБ и лицам, находящимся под его контролем, совершать сделки с акциями, принадлежащими иностранным гражданам и организациям, которые считаются недружественными.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Это решение было принято в соответствии с указом президента от 5 августа 2022 года, который регламентирует применение специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Согласно распоряжению, банк ВТБ и лица, находящиеся под его контролем, теперь могут совершать сделки, которые включают в себя установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями банка и акциями лиц, находящихся под его контролем.

Этот шаг может иметь значительные последствия для российской экономики и финансового сектора, и может быть воспринят как попытка смягчить экономические санкции, введенные против России некоторыми иностранными государствами.

Уточнения

А́кция — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

