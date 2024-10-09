Уверенно растем: Владимир Путин оценил рост промышленного производства в РФ

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Президент России Владимир Путин заявил, что промышленное производство в стране продолжает расти, а обрабатывающие отрасли показывают особенно положительную динамику.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

По словам президента, этот рост является результатом совместных усилий бизнеса и государства по модернизации и качественному развитию производственных мощностей. Путин подчеркнул, что в России действует целый комплекс мер поддержки индустриальных проектов, которые способствуют развитию отраслей.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

