Президент России Владимир Путин заявил, что промышленное производство в стране продолжает расти, а обрабатывающие отрасли показывают особенно положительную динамику.
По словам президента, этот рост является результатом совместных усилий бизнеса и государства по модернизации и качественному развитию производственных мощностей. Путин подчеркнул, что в России действует целый комплекс мер поддержки индустриальных проектов, которые способствуют развитию отраслей.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.
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