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Путин запускает новые промышленные объекты: шаги к экономическому росту

1:47
Россия

Президент России Владимир Путин принял участие в запуске нескольких крупных промышленных объектов в различных регионах страны. Это мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Путин запускает новые промышленные объекты: шаги к экономическому росту
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Среди запускаемых объектов — завод по производству систем вентиляции и кондиционирования компании "Шафт Технолоджи" во Владимирской области. Этот завод станет одним из крупнейших производителей климатического оборудования в России.

Также был запущен целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области. Этот комбинат будет производить картон для упаковки продуктов питания и бытовой техники, что позволит увеличить долю отечественной продукции на рынке.

В Самарской области был запущен серийный конвейер по сборке автомобилей Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ". Этот конвейер позволит увеличить производительность завода и удовлетворить растущий спрос на отечественные автомобили.

В Крымском районе Краснодарского края была введена в эксплуатацию новая ТЭС "Ударная". Эта станция будет вырабатывать более 30% всей электроэнергии в регионе и станет одной из крупнейших в России. При ее строительстве была использована первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М.

Кроме того, президент заслушал доклад о деятельности "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области. Эта фабрика была введена в строй в 2023 году и производит широкий спектр тканей и полотен, которые применяются в различных отраслях промышленности, включая авиапромышленность и производство спецодежды.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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