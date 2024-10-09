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Ужесточить ответственность: в Госдуме высказались за изменение наказания за нелегальную продажу алкоголя

Россия

Султан Хамзаев, депутат Государственной Думы, выступил с предложением о необходимости временного прекращения работы коммерческих точек, которые были замечены в незаконной продаже спиртных напитков без наличия лицензии.

Ужесточить ответственность: в Госдуме высказались за изменение наказания за нелегальную продажу алкоголя
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

По словам парламентария, даже единичный случай такого правонарушения должен влечь за собой немедленное приостановление коммерческой деятельности организации, с последующим запретом на осуществление любых видов торговых операций.

Хамзаев подчеркнул, что владельцы бизнеса должны осознавать всю строгость законодательства и неизбежность наказания в случае его нарушения. Он уверен, что такие меры позволят предпринимателям ощутить реальные последствия за недобросовестную коммерческую практику.

Депутат также обратил внимание на статистику, согласно которой в 40% случаев употребления нелегального алкоголя, включая суррогаты, люди получают серьёзный вред своему здоровью, порой несовместимый с жизнью. По мнению Хамзаева, ужесточение мер в отношении незаконной продажи алкоголя может способствовать снижению таких инцидентов.

Уточнения

Бийсулта́н Султанби́евич Хамза́ев — российский политический деятель, депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия» (с 2021 года). Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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