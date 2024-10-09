Кадровые перестановки: пять генералов СК и ФСИН назначены на новые должности

Из достоверных источников стало известно о недавних назначениях в российских силовых ведомствах. По предоставленной информации, пять генералов были утверждены на ключевые руководящие позиции в различных регионах страны.

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В частности, генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин получил назначение на пост главы главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

На должность руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкессии на период пяти лет был назначен генерал-майор юстиции Николай Щепкин. Евгений Швец, также генерал-майор юстиции, вступил в должность главы следственного управления СК РФ по Карелии. Богдан Францишко, генерал-майор юстиции, стал начальником следственного управления СК России по Курганской области. Наконец, генерал-майор юстиции Виталий Батищев был утвержден в качестве главы следственного управления СК РФ по Омской области.

Уточнения

Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.

