Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дым от взрывов: ДНР сообщает о многократных обстрелах со стороны Украины
Как не прогадать с подержанной машиной: 6 главных советов
Жареные кабачки на зиму: чтобы можно было наслаждаться любимой закуской круглый год
Принять действительность: на Украине призвали Зеленского к переговорам с РФ
Конго ожидает российских инвесторов для реализации проекта нефтепровода
Три породы кошек, которые впечатляют своими размерами
Туристы могут увидеть китов на Шантарских островах — тревел-блогер
Семейная поездка: Блинкен не поедет в Германию и Анголу без Байдена
Насаживание зависимости: пленный ВСУ рассказал о наркотиках в армии Украины

Кадровые перестановки: пять генералов СК и ФСИН назначены на новые должности

Россия

Из достоверных источников стало известно о недавних назначениях в российских силовых ведомствах. По предоставленной информации, пять генералов были утверждены на ключевые руководящие позиции в различных регионах страны.

Кадровые перестановки: пять генералов СК и ФСИН назначены на новые должности
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

В частности, генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин получил назначение на пост главы главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

На должность руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкессии на период пяти лет был назначен генерал-майор юстиции Николай Щепкин. Евгений Швец, также генерал-майор юстиции, вступил в должность главы следственного управления СК РФ по Карелии. Богдан Францишко, генерал-майор юстиции, стал начальником следственного управления СК России по Курганской области. Наконец, генерал-майор юстиции Виталий Батищев был утвержден в качестве главы следственного управления СК РФ по Омской области.

Уточнения

Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники
Экономика и бизнес
Sohu: Россия добивается успехов в производстве микроэлектроники Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Красота и стиль
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа Аудио 
Популярное
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа

Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.

Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Boeing KC-135R Stratotanker. У российского Крыма натовскую технику заправляет американский пенсионер Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев США развязали гонку ядерных вооружений. Провёл ли Иран подземное испытание ядерной бомбы? Любовь Степушова
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Последние материалы
Огород мечты начинается с правильной подкормки: как использовать конский навоз
Потеря контроля: в США обеспокоены из-за когнетивных способностей Байдена
Система преступности: Мария Захарова высказалась о P. Diddy
Учёные назвали ключевую причину 300-летней охоты на ведьм
Путь сотрудничества: Конго выражает готовность работать с РФ в области энергетики
Предотвращенная трагедия: в США задержали афганца, планирующего теракт
Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение
Освобождение через проигрыш: в Европе заявили, что США должно проиграть на Украине ради падения оков НАТО
Эко-мода: как одеваться экологично
Мирного решения не будет: ХАМАС отказались от переговоров с ЦАХАЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.