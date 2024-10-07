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Государство против спама: минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки

Россия

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России предложило блокировать анонимные спам-звонки, если компании не предоставляют информацию мобильным операторам о цели своих звонков. Об этом говорится в проекте федерального закона.

Государство против спама: минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

В пояснительной записке к законопроекту указано, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также инициаторы массовых вызовов, будут обязаны информировать операторов связи о себе и о целях звонков. Эта информация должна отображаться на экране телефона абонента. Звонки, для которых такие данные не предоставлены, будут автоматически блокироваться операторами.

Пресс-служба Минцифры пояснила, что компании, совершающие массовые звонки, должны сообщать своим операторам, кто они и зачем звонят. Информация будет передаваться от одного оператора к другому, и на экране телефона абонента будет отображаться источник звонка. В случае, если компания не предоставит необходимые данные, звонок будет заблокирован.

Абоненты получат возможность отказаться от массовых вызовов или выбрать только те компании, звонки от которых они готовы принимать. Правительство определит критерии массовых звонков и правила передачи информации.

По данным Минцифры, крупнейшие мобильные операторы ежемесячно блокируют в среднем до 0,5 миллиарда нежелательных звонков. Такие вызовы часто используются для навязывания сомнительных услуг или мошеннических целей. Некоторые операторы уже предлагают сервисы, позволяющие определить источники звонков. Важно, чтобы эта функция стала доступна для всех абонентов на постоянной основе, что поможет им отличать полезные звонки от нежелательных.

Уточнения

Спам (англ. spam) — массовая рассылка корреспонденции лицам, не выражавшим желания её получить. Распространителей спама называют спáмерами.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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